Опубликовано видео заседания депутатов Европарламента в желто-синих нарядах

Депутаты Европейского парламента во время очередного заседания показали поддержку Украины. Они оделись в цвета желто-синего флага.

Видео с заседания попало в интернет. Некоторые политики надели желто-синие наряды. Кто не нашел такой одежды, облачился в футболку с украинским флагом на спине. Остальные прицепили к костюму ленту.

Кадры со встречи членов ЕП взбудоражили Сеть. Пользователи назвали странной такую поддержку со стороны Брюсселя.

«Украинцам это шоу с переодеваниями ни к чему; Вместо нарядов лучше бы напомнили Зеле, что надо быстрее вести переговоры», — написали комментаторы.

Одним из участников встречи стал президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил по видеосвязи. Глава государства призвал европейских депутатов доказать, что они не оставили Киев.

«Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», — заявил глава государства.

Он напомнил о своей просьбе присоединить Украину к Евросоюзу. По словам президента, с ней объединение якобы станет сильнее, и Киев не будет одинок.

Позже Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в Telegram-канале, что Брюссель начал процедуру по вступлению Украины в ЕС, информирует телеканал «360». Зеленский накануне подписал соответствующую заявку.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно говорил, что вопрос членства Киева в Евросоюзе не обсуждается. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, этот процесс займет не один месяц.