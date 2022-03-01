Судан переориентируется во внешней политике на Россию

Судан переориентируется на помощь России в борьбе с несправедливостью Запада. Такой вывод сделали эксперт ливанского издания Raseef22.

По их мнению, визит дипломатической делегации африканской страны, совпавший с объявлением президента России о начале специальной военной операции на Украине, показывает новый уровень партнерства между странами.

«Итогом визита Хамидти стало заключение соглашения о безопасности между Россией и Суданом, что откроет путь к созданию российской базы недалеко от Порт-Судана», — пояснил Назим Махмуд.

Причиной внешнеполитической ориентации Судана на Москву являются напряженные отношения с Соединенными Штатами. Ранее США отказались поставлять 300 тысяч тонн пшеницы в эту страну, а также ожидается введений санкций на ее золотодобывающую отрасль.

Ранее наследный принц Абу-Даби поддержал право России на обеспечение национальной безопасности. Мухаммед Бен Заид аль Нахайян констатировал обоснованность действий российской армии на Украине в рамках обсуждения договоренностей в формате ОПЕК+.