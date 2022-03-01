Авен и Фридман покидают совет директоров «Альфа-банка»

Попавшие под санкции Запада российские предприниматели намерены выйти из состава директоров «Альфа-банка».

Михаил Фридман и Петр Авен оставят свои посты в наблюдательном совете. Его также покинут два независимых директора — сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий, сообщила пресс-служба кредитной организации. Совет возглавит первый заместитель председателя президента «Альфа-банка» Олег Сысуев.

Фридман после попадания в черный список евросоюза также вышел из состава директоров телекоммуникационного холдинга Veon.