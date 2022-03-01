Около 60 человек попали под арест за участие в несогласованных митингах на улицах Москвы

Около 60 участников несанкционированных акций протеста в Москве получили административные аресты. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

По данным инстанции, всего в столичные суды поступило почти 400 административных дел по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение правил организации или проведения митинга»). Большая часть нарушителей получила наказание в виде штрафа.

Отмечается, что в основном протоколы составлялись на молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, которые преимущественно являются иногородними.