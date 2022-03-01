Бюрократическая уловка Германии может стать положительным сигналом для «СП – 2»

Новый российский газопровод «Северный поток - 2» не попал под расширенные антироссийские санкции США благодаря предпринятой Берлином бюрократической хитрости.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который считает, что этой хитростью стала приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» в ответ на признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

После того, как 24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, многие политики на Западе начали говорить, что новый российский газопровод уже никогда не будет запущен в эксплуатацию. Но на деле, отмечает Юшков, санкции против «СП – 2» ввели только Соединенные Штаты Америки, а Берлин, видимо надеется использовать бюрократическую уловку, чтобы когда-нибудь вернуться к запуску газопровода.

«Тут интересная история. "Северный поток – 2" пока формально вообще не под санкциями. Германия заранее провернула бюрократическую уловку. Она просто отозвала один из документов, без которого невозможно продвигаться в процессе сертификации. Понятно, что сейчас его никто не запустит, но формально никакого закона о запрете его эксплуатации нет. Просто не хватает одной бумажки, чтобы продолжить процедуру», — объяснил эксперт-энергетик.

Global Look Press / Michele Tantussi/dpa

Де-факто получается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что Берлин приостанавливает сертификацию компании-оператора газопровода на национальном уровне, защитил «Северный поток – 2». Эти действия выдают надежды немцев на то, что когда-нибудь они смогут получать газ напрямую из России в обход стран-транзитеров. Именно на это и была рассчитана бюрократическая хитрость.

«Немцы заранее его увели в сторону, сказав: "Мы его заблокировали, не беспокойтесь". А то, что в реальности ни одного закона о его остановке нет, показывает, что когда-нибудь, когда страсти улягутся, они рассчитывают с ним работать», — подчеркнул Юшков.

А потом в условиях повышения ставок в санкционной войне Запада против России вопрос «Северного потока – 2» был отодвинут на второй план. Сейчас Брюссель и Вашингтон сосредоточены на более масштабных ограничительных мерах, в том числе и против российской банковской системы, и российско-немецкий газопровод перестал быть для них приоритетным направлением для удара по РФ.

«Никто уже не рассматривает "Северный поток – 2" как инструмент давления. Это было на первых этапах нашего противостояния. Они говорили: если Россия не сделает так, как мы хотим, мы заблокируем "СП – 2". Но сейчас ставки гораздо выше, поэтому про газопровод в качестве инструмента давления никто не вспоминает», — заключил эксперт.

vk.com / Игорь Юшков

Напомним, после того, как канцлер ФРГ объявил о приостановке сертификации «Северного потока – 2» цены на газ Европе в очередной раз резко поднялись. 28 февраля цена за тысячу кубометров голубого топлива на спотовых рынках приближалась к отметке 1500 долларов. А в условиях почти опустевших к концу зимы подземных хранилищ газа и продолжения санкционного давления на Москву, по мнению экспертов, рост цен на топливо может продолжится.