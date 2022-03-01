Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену из-за бесчеловечного отношения к пленным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в связи с бесчеловечным отношением к взятым в плен российским военным.

По словам Москальковой, стало известно о ряде случаев жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Об этом российский омбудсмен написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Обращаюсь к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену», — сообщила Москалькова.

На данный момент на Украине проводится специальная операция, инициированная Россией по решению президента Владимира Путина. Она направлена на защиту от агрессии жителей Донбасса.