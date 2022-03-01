Захарова рассказала о лжи Евросоюза вокруг ситуации с поездкой Лаврова в Женеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала правду о запрете дипломатических поездок министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеву.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что санкции ЕС никак не помешали бы поездке российского главы МИД в Женеву. Однако на эти слова Захарова заметила, что в Евросоюзе «врут и выкручиваются».

Она рассказала, что российская сторона проработала два маршрута для борта делегации Лаврова на заседание комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека в Отделении всемирной Организации в Женеве. Однако полет Лаврова попросту запретили две страны.

«Пролет запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС», — раскрыла Захарова ложь депутатов Запада.

Представитель МИД России обратилась к Боррелю и назвала его слова лукавством.

«Сергей Лавров запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответили вы (Боррель — Прим. Ред.). Хотя ни вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал. Вы еще долго разъясняли, что у стран ЕС "коллективная позиция, выработанная на основе мнения большинства"», — указала Захарова.

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