Роскомнадзор требует снять ограничения для RT и Sputnik на YouTube

Представители Роскомнадзора отреагировали на ограничения, введенные компанией Google. Ведомство требует снять блокировку с каналов RT и Sputnik на видеохостинге YouTube.

Ранее стало известно о намерении Google заблокировать аккаунты телеканала RT и новостного агентства Sputnik на территории Европы. В ответ на это РКН потребовал снять ограничения.

«Роскомнадзор потребовал от иностранных интернет-сервисов прекратить дискриминацию российских СМИ на территории Европы», — сказано в тексте сообщения.

Блокировка российских каналов связана со спецоперацией, которая сейчас проходит на Украине. Данная мера была вынужденной для защиты западных границ России и мирного населения Донбасса. В ответ на спецоперацию против России были введены санкции со стороны США и Европы.