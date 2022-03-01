Два человека погибли при обстреле ВСУ Шахтерской площади в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли Шахтерскую площадь в Донецке с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Жертвами атаки украинских военных стали два человека. Информация о пострадавших уточняется.

Армия Украины продолжает активные боевые действия в жилых кварталах Донецкой и Луганской народных республик. Так, сегодня утром в здание на улице Рубцовской в Донецке попал снаряд ВСУ. В результате трое мирных жителей оказались заблокированы под обломками дома.