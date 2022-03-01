Долгожданное избавление. Лидер «Новых людей» Нечаев перечислил плюсы от западных санкций

Санкции Евросоюза и США против России открывают двери новой экономической политике страны. Такое заявление сделал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, западные ограничения лишь помогли РФ избавиться от давившей долгие годы «евробюрократии» и навязанных норм.

Политик подчеркнул, что в новых геополитических реалиях важно не поддаваться призывам коммунистов восстановить советскую модель управления ресурсами, то есть, по сути, вернуться к плановой экономике. По мнению политика, Россия должна сделать упор на развитие собственной промышленности. Это поможет укрепить внутренний рынок.

«Для этого мы предлагаем ориентироваться на наших союзников, тех, кто готов поддержать сильную Россию — это Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны. Но нужны решительные шаги, а не просто декларация целей», — написал в Telegram лидер «Новых людей».

В частности, свобода, которая появилась у России с подачи европейских дипломатов, позволит отечественным фермерам и другим представителям сельского хозяйства занять свободные ниши на рынке. А у малого бизнеса появится возможность «дополнить» крупные сетевые компании и магазины, что это в свою очередь поможет избежать дефицита розничных товаров.

«Учитывая масштаб санкций, нужно отказаться от экономики "освоения бюджетов". Деньги государства должны служить людям, а каждую впустую потраченную копейку мы будем называть соответствующе — воровством. И наказание должно быть суровым, раз настали непростые времена», — рассудил политик.

instagram.com / @a.g.nechaev

В то же время Нечаев предложил пересмотреть уголовное законодательство и исключить из статьей об экономических преступлениях наказания в виде тюремного срока. Это, по его мнению, кратно увеличит число «энергичных людей», которые не побоятся создавать новые рынки.

«Нужны серьезные законодательные изменения, начиная от отказа тому, что тормозит наше развитие, заканчивая дешевыми кредитами», — резюмировал глава партии.

Ранее депутат Госдумы Максим Кудрявцев заявил, что парламент на следующей неделе намерен принять закон об уголовной ответственности для россиян, распространяющих фейки о спецоперации России на Украине. Подробности — в нашем материале.