Аккаунты RT в Instagram заблокированы в 27 европейских странах

Российская международная сеть информационных телеканалов Russia Today теперь заблокирована в социальной сети Instagram на территории всего Евросоюза.

Представители RT сообщили, что доступ к страницам телеканала на популярной платформе закрыт с 1 марта. Такая мера действует в 27 странах-участницах европейской организации, говорится в Telegram-канале вещателя.

Ранее сообщалось, что также доступ к материалам RT заморозил Facebook. Также с ограничительной мерой в странах Европы столкнулось российского информационное агентство Sputnik.