МО РФ: российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пяти объектам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по пяти объектам ВСУ, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, в результате были поражены три радиолокационных поста ПВО, а также два аэродрома. При этом исключалось попадание по жилым домам и социально-значимым объектам.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на территории Украины продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. Главной задачей он назвал защиту России от военной угрозы Запада.