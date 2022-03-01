«Восемь лет на пороховой бочке». Украинские беженцы вернутся на родину благодаря России

Спецоперация ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины позволит мирным жителям, покинувшим страну после событий 2014 года, вернуться обратно на родину. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я надеюсь, что все, кто по вынужденным обстоятельствам покинул Украину и в 2014 году, и даже сейчас, смогут вернуться в мирную Украину. И очень хотел бы, чтобы этот момент наступил как можно раньше», — подчеркнул депутат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Киев на протяжении восьми лет с начала кризиса «проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию». Людям, которые считали себя русскими и хотели сохранить свою идентичность, прямо давали понять, что они на Украине «чужие».

flickr.com / МИД России

«В условиях грубейших попраний прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них восьмилетней войны со всеми признаками геноцида, в условиях упорного отказа Запада призвать украинские власти к порядку и в отсутствие какой-либо реакции со стороны правозащитных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы Россия не могла оставаться безучастной к судьбе 4 млн населения Донбасса», — заявил он на сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, за последние восемь лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) погибли более 2,6 тысячи мирных жителей, еще 5,5 тысячи человек получили ранения. В ведомстве уточнили, что эти цифры продолжают расти, информация о гибели граждан от украинских снарядов поступает практически ежечасно.

При этом из-за агрессивных действий украинских властей за период с 1 апреля 2014 года в Россию въехали и не выехали обратно 1,1 млн украинских беженцев, следует из итогового доклада Федеральной миграционной службы. За 2015-й в органы поступило около 130 тысяч заявлений от граждан соседней страны о предоставлении временного убежища.

Кроме того, по словам начальника главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентины Казаковой, с 2014 года более 360 тысяч украинцев получили российское гражданство. Она уточнила, что с того же момента Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в РФ.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

В беседе с «ПС» детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец обратила внимание, что все эти годы украинцы жили словно «на пороховой бочке». Однако вернуться к нормальной жизни им удастся только при новом руководстве, поскольку с действующими властями невозможно выстраивать никакие отношения — ни дипломатические, ни дружеские.

«Мы все увидели ужасный результат последних переговоров, хотя все здравомыслящие люди и не ожидали просветления. Народ Украины заслуживает адекватного руководителя. Очень хочется верить, что мирные жители вернутся домой при первой же возможности. Мы как раз и помогаем эту возможность создать. И как бы их тепло ни встречали в наших российских регионах, дома всегда лучше», — рассуждает собеседница издания.

Волынец выразила уверенность, что после этого Россия поможет украинцам восстановить в стране инфраструктуру и жилищный фонд, который изрядно обветшал за время конфликта.

«Наша цель — это возвращение к нормальной жизни в братской стране. То, что Россия сейчас помогает вынужденным переселенцам пережить это тяжелое время, это правильно, это по-русски, это по-соседски. На нас можно положиться, мы никогда не оставляем свои ближних в беде», — заключила детский омбудсмен.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка Вооруженных сил РФ продолжит проведение спецоперации на Украине до достижения поставленных целей. Главной задачей он назвал защиту России от военной угрозы, создаваемой Западом. По его словам, украинская сторона использует мирных граждан в качестве «живого щита», применяя крупнокалиберное оружие и минометы, однако российская армия принимает все меры для безопасности жителей региона.