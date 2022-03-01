Минобороны РФ заявило о поражении 1325 объектов военной инфраструктуры Украины

Россия шестой день ведет вынужденную военную спецоперацию по демилитаризации Украины и защите населения Донбасса. Министерство обороны РФ отчиталось о поражении военной инфраструктуры.

С начала вынужденной спецоперации в Донбассе Россия поразила 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. В это число вошли в том числе узлы связи и управления.

«Уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в день начала спецоперации заявил, что другого выбора не было. Иные способы урегулирования конфликта не привели ни к какому результату. Военнослужащие РФ не наносят ударов по мирным гражданам.