Ситуация вокруг Украины обернется тяжелыми последствиями для США

Создающееся на первый взгляд впечатление монолитности Запада в противостоянии с Россией на самом деле не соответствует действительности.

На это, выступая в эфире Первого канала, указал первый заместитель председателя думского Комитета по международным делам, известный писатель и политик Вячеслав Никонов, который прокомментировал сообщения о новых антироссийских санкциях США.

24 февраля, в день начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, власти США ввели новый санкционный пакет против РФ, в который были включены «Альфа-банк», банк «Открытие, ВТБ, «Газпромбанк», Московский кредитный банк (МКБ), «Новикомбанк», «Россельхозбанк», «Совкомбанк» и Сбербанк. Кроме того, российским компаниям ограничили возможность вести международные расчеты в долларах, фунтах стерлингов и иенах. А также Москве ограничили экспортные возможности, чтобы сократить доступ высокотехнологичной продукции в РФ на 50%.

Также западные страны договорились отключить ряд российских банков от SWIFT - системы межбанковских платежей. Этими мерами Соединенные Штаты Америки пытаются ограничить возможности Центробанка России совершать международные финансовые операции для поддержания рубля. При этом, интересно отметить, что западные страны не стали водить санкции против тех российских компаний и финансовых учреждений, которые отвечают за поставки энергоресурсов странам Евросоюза и Соединенным Штатам Америки.

politexpert.net / Аврора Зорина

По мнению Вячеслава Никонова, такая мощная санкционная атака Запада на Россию из-за Украины может привести к самым неожиданным последствиям, например, она может привести к расколу США.

«На самом деле, Запад — и монолитен, и нет. Он не монолитен даже внутри Соединенных Штатов. Мы сейчас увидим, как нынешняя ситуация расколет американское общество. Будет конфликт между республиканцами и демократами», — объяснил эксперт.

Причина, по которой Европа ввела коллективные антироссийские санкции, кроется в ее полной зависимости от воли Вашингтона.

И сегодня у США все еще есть возможность навязывать свою волю по главным стратегическим вопросам всем странам Запада. Ни в Западной Европе, ни в НАТО нет ни одного государства, обладающего суверенной автономией.

«Они могут обладать какими-то автономными образованиями или идеями, но на очень небольшом отрезке проблем. Но Запад слабеет», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

Напомним ранее крымский политолог Иван Мезюхо высказал предположение, что современная Украина скоро может прекратить свое существование в качестве анти-России, так как нынешние власти страны откажутся от управления государством.