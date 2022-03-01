Москалькова обратится в Совет Европы для защиты русскоязычного населения за границей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в Совет Европы для защиты от дискриминации русскоязычных граждан, проживающих за границей.

Омбудсмен планирует направить обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович на фоне ситуации, связанной с дискриминацией русскоязычных граждан, которая наблюдается в ряде стран.

Ранее Москалькова на своей странице в Instagram сообщила, что российских студентов начали отчислять из европейских вузов из-за происходящего на Украине. Учащимся планируется обеспечить помощь в сотрудничестве с Минобрнауки РФ.

Россия ранее начала проведение спецоперации на Украине. О соответствующем решении 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Данная мера направлена на защиту жителей Донбасса.