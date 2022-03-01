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Власти России временно приостановят выход иностранного бизнеса из национальных активов

Экономика
Власти России временно приостановят выход иностранного бизнеса из национальных активов

Российское правительство продолжает принимать ответные меры на санкции Запада. О планах заблокировать вывод зарубежного бизнеса из активов страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель Кабмина пояснил, что соответствующий проект уже разработан. При этом он отметил, что Москва выражает готовность к партнерским отношениям с инвесторами, которые конструктивно смотрят на вопросы совместного сотрудничества и открыты для диалога.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сообщил Мишустин 1 марта.

Россия начала принимать санкции в отношении зарубежных государств в качестве ответа на ранее утвержденные ими антироссийские меры. Последние стали следствием начатой Москвой спецоперации на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.

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