Власти России временно приостановят выход иностранного бизнеса из национальных активов

Российское правительство продолжает принимать ответные меры на санкции Запада. О планах заблокировать вывод зарубежного бизнеса из активов страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель Кабмина пояснил, что соответствующий проект уже разработан. При этом он отметил, что Москва выражает готовность к партнерским отношениям с инвесторами, которые конструктивно смотрят на вопросы совместного сотрудничества и открыты для диалога.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сообщил Мишустин 1 марта.

Россия начала принимать санкции в отношении зарубежных государств в качестве ответа на ранее утвержденные ими антироссийские меры. Последние стали следствием начатой Москвой спецоперации на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.