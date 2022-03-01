Владимир Зеленский обратился к Европарламенту с требованием доказать поддержку Украины

Евросоюз станет крепче с Украиной. Киев борется за равноправное членство в коалиции, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к Европарламенту с требованием доказать поддержку Украины. Страны объединения должны подтвердить, что не бросают Киев.

«Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», — озвучил Зеленский.

Ранее стало известно, что несколько западных государств выделят Киеву дополнительную помощь. Среди них и власти Канады, сообщили СМИ.