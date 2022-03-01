Лингвистическая экспертиза поставит точку в судебном споре Пригожина и «Эха Москвы»

Пресненский районный суд провел заседание по делу о признании несоответствующими действительности сведений, которые распространяет СМИ «Эхо Москвы» о бизнесмене Евгении Пригожине.

«Эхо Москвы» распространило недостоверные сведения о том, что Пригожин якобы является хозяином «ЧВК Вагнера». Пресненский районный суд столицы удовлетворил ходатайство представителей истца и назначил лингвистическую экспертизу, которая поставит точку в судебном споре.

«Производство по делу приостановлено до получения заключения», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее «Эхо Москвы» предоставило заключение лингвиста Ирины Левонтиной, которая без разрешения Института русского языка имени Виноградова воспользовалась печатью учреждения. Также эксперт выражала солидарность с оппозиционными СМИ и помогала им уходить от ответственности.

Юридическая служба компании «Конкорд» между тем выяснила, кто является возможным владельцем «ЧВК Вагнера». Им может оказаться крупнейший немецкий автомобильный холдинг VAG.