Окончательный разгром неонацистских группировок ВСУ российскими миротворцами – вопрос лишь нескольких дней. Такое мнение в эфире американского телеканала Fox News высказал полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, агрессивно настроенные политики и военнослужащие на Украине вынудили Россию начать спецоперацию.

Отставной военнослужащий обратил внимание, что президент Владимир Путин предупреждал о проблеме расширения НАТО на восток еще 15 лет назад. Соединенные Штаты не потерпели бы аналогичную ситуацию, к примеру, на Кубе, если бы контроль над ней захватили российские войска.

«Сейчас группировка ВСУ окружена и будет разбита в ближайшие несколько дней. <…> Украина — это коррумпированная страна, не имеющая ничего общего с либеральными странами Европы», — подвел итог Дуглас Макгрегор.

При этом в США усиленно игнорируют любые сравнения с бомбардировками Югославии 1999 года, когда самолеты НАТО всего за два с половиной месяца сбросили на школы, магазины и жилые кварталы около 23 тысяч бомб. Подробнее – в материале «Политики Сегодня».