Лукашенко назвал тяжелым разговор с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности и новые детали о звонке своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и об организации российско-украинских переговоров.

По словам Лукашенко, разговор выдался тяжелым, Зеленский назвал его агрессором.

"Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", — указал в разговоре Лукашенко.

Он рассказал, что ради этих переговоров ему пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти делегацию из Украины в аэропорт Бреста, где их забрали белорусскими вертолетами и доставили на место встречи.