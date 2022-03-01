В Великобритании признали за Россией право на проведении спецоперации по защите ЛДНР

Россия имеет полное моральное право беспокоиться о своей национальной безопасности из-за навязчивого стремления Украины в НАТО. К такому выводу пришли эксперты британского издания Al-Quds.

По их мнению, расширение Североатлантического альянса с каждым годом становится все ближе и ближе к границам России. Этот факт и вызывал обоснованные опасения РФ.

«Путин чувствовал, что НАТО становится все ближе и ближе к России после расширения Альянса и вхождения в него стран Балтии, Балкан и Восточной Европы», — написали в издании.

Также эксперты напомнили, что Соединенные Штаты сами не раз вторгались в страны Южной и Латинской Америки, когда последние пытались выйти из-под контроля Вашингтона. В 1962 году это чуть не привело к ядерной войне, когда американцы предприняли попытку свергнуть власть Фиделя Кастро на Кубе.

Кроме того, рейтинг президента США Джо Байдена показывает сейчас самый худший результат с начала правления демократа. Разразившаяся пандемия коронавируса, высокий уровень инфляции, а также усиление политических оппонентов заставляют его «бить в барабан войны», чтобы спасти репутацию.