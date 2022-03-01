Делегации России и Украины могут начать новый раунд переговоров 2 марта

Следующий раунд обсуждений с участием представителей Москвы и Киева может состояться 2 марта. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Первая встреча делегаций России и Украины проходила 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Переговоры продолжались около пяти часов. Как отмечал белорусский президент Александр Лукашенко, итоги мероприятия внушают осторожный оптимизм.

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно», — констатировал Лукашенко.

О российско-украинских переговорах ранее высказался пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, главе государства уже доложили о результатах встречи.