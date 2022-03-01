Кедми объяснил разницу в тактике российской и израильской армий

Российские войска, принимающие участие в спецоперации по демилитаризации Украины, не ставят перед собой цели уничтожить ВСУ, их задача – нейтрализовать и обезвредить вооруженные группировки противника.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, обсуждая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» продвижение начавшейся 24 февраля военной спецоперации на Украине.

«Если посмотреть на то, что реально происходит – только факты – закончилось, или в ближайшие часы закончится окружение украинской армии в Донбассе. Значит, когда армия окружена, дальше уже все идет совершенно по-другому», — объяснил эксперт.

В первую очередь, по его словам, в окружении меняется моральное состояние офицеров и солдат – отрезанные от подкрепления, окруженные с заблокированной связью, в условиях страха, неизвестности, потери командования и надежды, подразделения резко теряют боеспособность. К тому же после того, как армия окружена, ее начинают постепенно разбивать на части и каждой из этих частей уже занимаются по-отдельности.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Поэтому, добавил Кедми, основной задачей, поставленной сейчас перед российскими войсками, является нейтрализация украинских вооруженных сил

«Так что это основная проблема, которую поставили, как я понимаю, российские вооруженные силы – это нейтрализовать украинские вооруженные силы. При чем в отличие от других армий, и других войн, в том числе и наших (израильских) в Шестидневной войне или в войне Судного дня, российская армия не ставит задачи уничтожить украинские военные группировки. Нет. Обезвредить – да, нейтрализовать – да, и поэтому тактика, которая применяется, я уже говорил, это как в Сирии, разоружить и уходить», — подчеркнул израильский политолог.

Как только украинская армия будет разоружена российскими войсками, она перестанет быть боевой единицей, и уже не будет играть заметной роли в дальнейших событиях. И заниматься обезвреженной военной группировкой, не представляющей с точки зрения военной силы никакого интереса, будут военная полиция и контрразведка, а не российская армия, так как дело армии – воевать, добавил Кедми.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Единственное, по его словам, чем будут продолжать заниматься российские войска – это украинские добровольческие националистические батальоны, которые и воюют больше, чем ВСУ и давят на обычные военные подразделения.

«Ну Донбасс от этих нацбатов уже зачищен, Мариуполь начинают зачищать и скоро зачистят от них, в Киев тоже российские части вот-вот войдут для его зачистки, — отметил Кедми. — Я не знаю, встретят ли их (российских военных) там с цветами, но то, что к ним будут относится с большим большим уважением, этого я могу ожидать».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о начале специальной военной операции по защите Донбасса, заявил, что Россия не ставит перед собой цели оккупировать Украину. Ее целью, по словам главы государства, является исключительно демилитаризация и денацификация соседней страны.