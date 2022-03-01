Наследный принц Абу-Даби поддержал право России на обеспечение национальной безопасности

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном, сообщили в Кремле.

В рамках разговора стороны обсудили реализацию договоренностей в формате ОПЕК+. Лидеры договорились поддерживать стабильность на энергетическом рынке. Президент России также обменялся мнениями со своим собеседником по ситуации вокруг Украины.

«Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел ОАЭ призвало к немедленной деэскалации напряженности на Украине.