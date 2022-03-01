«Следите за своей речью»: Медведев ответил на угрозы экономической войны против России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал главу Минфина Франции Брюно Ле Мэра следить за своими словами после того, как министр практически объявил России экономическую войну.

Медведев рекомендовал всем европейским чиновникам контролировать то, о чем они говорят и не забывать, что такие войны зачастую становились настоящими.

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — отметил зампред Совбеза России.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info заявил о готовности Европы вести тотальную экономическую войну с Российской Федерацией, чтобы подавить ее экономику.