Зеленский объявил о немедленном отзыве послов Украины из Киргизии и Грузии

Послы Украины в Киргизии и Грузии Валерий Жовтенко и Игорь Долгов вернутся на родину для консультаций. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, Жовтенко отозван из Киргизии за «оправдание агрессии против Украины».

«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский упростил порядок въезда на Украину для иностранных добровольцев. Речь идет о безвизовом режиме, который будет действовать при режиме военного положения.