Политтехнолог Наумов упрекнул Запад в демонизации образа России

Требования Киева на переговорах с российской делегацией сложно выполнить. Так считает политтехнолог Сергей Наумов.

По словам эксперта, сейчас трудно рассуждать о перспективах диалога между Россией и Украиной. Объективной информации об итогах переговоров пока мало.

«Здесь надо смотреть на вещи реально, каждая из сторон должна искать какой-то компромисс. А мы сегодня видим политику двойных стандартов на Украине, когда сначала президент Владимир Зеленский обращается к россиянам с речью, а потом требует лишить россиян виз. Подобная политика непонятна», — отметил Сергей Наумов в интервью изданию «ПолитЭксперт».

России будет сложно восстановить имидж в глазах мировой общественности из-за военной операции в отношении Украины. Западные страны ведут информационную войну против Москвы.

«Европейцам лапшу на уши вешают. Называют военную спецоперацию «агрессией». Все это направлено как на демонизацию России в глазах европейцев, так и на расшатывание ситуации внутри страны», — рассекретил цель Запада эксперт.

Министр иностранных дел России Сергея Лавров ранее высказался о причинах военных действий на Украине. По его словам, в этом виновато попустительство Запада, информирует телеканал «360».