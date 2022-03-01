В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 9 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей Карачаево-Черкесской Республики, которые подозреваются в нелегальном обналичивании свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, фигурантами дела являются 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. Установлено, что мужчины совершали эпизоды преступления в составе организованной группы в период с 2015 по 2021 год.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Силовики также провели обыски по местам работы и проживания подозреваемых. Сейчас устанавливаются другие участники преступной группы.