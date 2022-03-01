Николай Гоголь считал, что русским и украинцам нужно полюбить «славянских братьев»

Нынешняя ситуация на Украине заставляет пересмотреть и переосмыслить слова русских классиков, которые более века назад предвидели раздор между славянскими братьями.

Николай Гоголь 175 лет назад призывал «хохлов и москалей» к миру и согласию, иначе не будет спасения. Русский классик в своем произведении «Нужно любить Россию» дал совет братским народам.

«А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к богу, а не возгоревшись любовью к богу, не спастись вам», — писал Гоголь.

В обращении к своим друзьям он заявлял, что они еще не научились любить Россию, а умеют только роптать, печалиться и раздражаться из-за дурных слухов. Все это «производит только одну черствую досаду да уныние», считал прозаик. Он призывал полюбить Россию, и тогда пропадет «близорукая мысль» о ненужности и никчемности.

«Тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать», — уверял писатель.

Гоголь в своем произведении «Вечера на хуторе близ Диканьки» собрал все фольклорные стереотипы о русских, называл «москалями» и пугал ими детей.

Но он всегда признавал, что в душе он не только украинец, но и русский. Он был одним из тех, кто мучился проблемой, которая занимает умы всех «москалей и хохлов» последние десять лет. Гоголь считал, что оба народа «щедро одарены богом», ни у кого нет преимущества. История и быт не похожи друг на друга, чтобы в разных народах воспитался различный характер, а при слиянии должно получиться нечто совершенное.

«Как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую», — писал Гоголь своей душевной подруге Александре Осиповне Смирновой.

Гоголь считал, что славянским братьям нужно жить в мире, полюбить людей. И даже знал, как это сделать. Он велел благодарить бога и возлюбить Россию и все, что есть в ней.

«Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, – последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни», — эти слова были обращены к товарищам в «Выбранных местах из переписки с друзьями» в 1847 году.

Гоголь уже тогда понимал, что спасение братьев-славян лежит в любви к России. Он призывал не отказываться от общей истории, несмотря на различия в менталитете и характере.