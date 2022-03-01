Генерал Жернов стал главой Киевской военной администрации по распоряжению Зеленского

Генерала Николая Жернова назначили главой Киевской городской военной администрации. Соответствующее распоряжение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский принял такое решение с целью гарантированного обеспечения обороны города. Соответствующее видеообращение главы Украины было опубликовано в Сети.

При этом мэром Киева останется Виталий Кличко, заверил украинский лидер.

«Оборона столицы прежде всего. И я утвердил решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к столице», — говорит президент Украины.

Ранее Зеленский подчеркнул, что в ходе переговоров России и Украины на фоне эскалации конфликта Киеву не удалось добиться прекращения огня на на территории украинского государства.