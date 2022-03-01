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Генерал Жернов стал главой Киевской военной администрации по распоряжению Зеленского

Политика
Генерал Жернов стал главой Киевской военной администрации по распоряжению Зеленского

Генерала Николая Жернова назначили главой Киевской городской военной администрации. Соответствующее распоряжение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский принял такое решение с целью гарантированного обеспечения обороны города. Соответствующее видеообращение главы Украины было опубликовано в Сети.

При этом мэром Киева останется Виталий Кличко, заверил украинский лидер.

«Оборона столицы прежде всего. И я утвердил решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к столице», — говорит президент Украины.

Ранее Зеленский подчеркнул, что в ходе переговоров России и Украины на фоне эскалации конфликта Киеву не удалось добиться прекращения огня на на территории украинского государства.

#донбасс #зеленский #жернов
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