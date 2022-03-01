Правительство Самарской области сообщило о госпитализации 19 беженцев из-за COVID-19

Некоторым эвакуированным в Самарскую область жителям Донбасса понадобилась медицинская помощь. Медики госпитализировали 19 беженцев с COVID-19 или обострением хронических заболеваний, сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый поезд с 266 жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Самарскую область 25 февраля. Половина пассажиров являются несовершеннолетними. Всем нуждающимся оказали медицинскую помощь.

«Девятнадцать человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, либо обострением хронических болезней», — говорится в сообщении.

Более 127 тысяч беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию из-за обострения ситуации на Украине. Они были направлены в пункты временного размещения в Ростовской, Самарской, Воронежской, Московской и других областях.

Россия ранее была вынуждена начать военную спецоперацию для помощи Донбассу. Это решение стало ответом Москвы на агрессию Киева в отношении ДНР и ЛНР.