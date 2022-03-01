Песков заявил о преждевременности оценок хода переговоров между Россией и Украиной

Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах российско-украинских переговоров, которые прошли накануне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его мнению, пока рано давать оценки ходу диалога между двумя странами.

«Безусловно, президенту доложено», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в администрации не ходят преждевременно говорить об итогах этой работы, предстоит еще много анализировать и думать на перспективу, заключил глава пресс-службы Кремля.