Песков: заявка Украины на вступление в ЕС не связана с вопросом стратегической безопасности

Поданную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку на принятие страны в Евросоюз не следует рассматривать как вопрос стратегической безопасности. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что желание Киева попасть в ЕС не связано непосредственно с темой стратегической безопасности. Об этом Песков заявил в ходе брифинга с журналистами 1 марта, отвечая на вопрос о согласованности намерений властей Украины относительно Евросоюза с требованиями Москвы.

«Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости. В конституции Украины ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно. Наверное, этот процесс следует рассматривать отдельно», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал пакет документов, необходимых для вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщили в Верховной раде страны.