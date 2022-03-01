Кедми объяснил почему Минобороны РФ дозировано сообщает о спецоперации на Украине

Россия очень правильно поступает, поставляя в информационное поле минимум информации о продвижении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Это делается, чтобы не дать противнику правильно оценить обстановку.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал израильские военный эксперт и политолог Яков Кедми, который также отметил, что победные реляции украинской стороны напоминают ему арабский рупор пропаганды в первые дни Шестидневной войны.

Тогда, по словам Кедми, выступавшие против Израиля страны – Египет, Сирия, Иордания и Алжир – тоже сначала сообщали о полном разгроме противника.

«Победные реляции, Тель-Авив в огне, Хайфа в огне, танки приближаются со всех сторон, израильские ВВС уничтожены, танковые части уничтожены, израильтяне массово сдаются, все хорошо, — напомнил Кедми информационный фон того времени. — А уже вечером оказалось, что все наоборот».

Все это, по словам политолога, напоминает ему нынешнее поведение украинской стороны, которая также сообщает о якобы колоннах подбитой и сожженной военной техники, десятках сбитых самолетов и тысячах сдавшихся в плен или убитых военнослужащих.

Федеральное агентство новостей /

А Россия, добавил Кедми, со своей стороны держит информационный туман, сообщая минимум информации.

«Это правильно во время военной операции. Потому что это не имеет большого значения, хотя население и хочет все знать. Для ведения боев, для проведения операции лучше всего чтобы противник как можно меньше знал, потому что информация – это основное, чего не хватает, чтобы правильно оценить обстановку, — объяснил военный эксперт. — А все эти донесения они всегда понимают правильно оценить обстановку, а противник пусть меньше знает, даже за счет удовлетворения справедливого любопытства населения».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по спасению Донбасса ранним утром 24 февраля, подчеркнув, что у Москвы нет цели оккупировать Украину. По словам главы государства, целью российской спецоперации является денацификация и демилитаризация соседней страны.

При этом в Министерстве обороны РФ добавили, что действия российских военных не представляют угрозы для мирного населения Украины, так как удары наносятся с помощью высокоточного оружия и исключительно по объектам военной инфраструктуры, системам ПВО и аэродромам.