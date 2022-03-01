Репортер AFP не нашел слов после вопроса от китайского МИД о санкциях против России

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин смогла поставить в тупик западного журналиста AFP после вопроса о санкциях против России.

Чуньин спросили, присоединится ли Китай к ограничениям против Москвы. Однако уверенный ответ представителя МИД смог лишить дара речи репортера.

«Хуа Чуньин в ответ дала понять журналисту, что у него нет понимания принципов китайской внешней политики. Китай всегда считал, что санкции не могут решить проблемы, а односторонние ограничения могут привести к эскалации конфликтов», — предоставило издание «ПолитРоссия» эксклюзивный пересказ статьи.

После этого ответа Чуньин завалила западного репортера вопросами, из-за которых он буквально «онемел». Всего вопросов было четыре, она уточнила, способны ли санкции изменить проблему, США вводят их лишь для улучшения обстановки в мире, помогли ли санкции против РФ Украине и стало ли в Европе после этого безопаснее?

Ранее в Китае назвали окончательный способ разрешения ситуации на Украине. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил за переговоры, сообщает телеканал «360».