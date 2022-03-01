Финский правозащитник Бекман считает угрозой человечеству украинскую власть

Западные страны молчали об убийстве жителей Донбасса, и Россия должна положить этому конец. Так считает политолог и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман.

По его словам, смены руководства на Украине будет недостаточно. Следует привлечь к ответственности виновных в преступлениях в ЛНР и ДНР.

«Естественно, после спецоперации надо организовать суд, Нюрнберг-2, против неонацистских и натовских военных преступников. Это естественное продолжение спецоперации по денацификации. Недостаточно просто ликвидировать нацистский режим, надо и осудить преступников. Я думаю, всех представителей нацистской киевской хунты надо арестовать и судить. Но судебный процесс должен быть справедливым», — сделал заявление Бекман в эфире радио «Sputnik на русском».

Он уверен, что западные санкции не остановят Россию. По словам политика, действия киевской власти стали результатом политики США и Евросоюза.

«Ликвидация этой хунты означает ликвидацию угрозы для всего человечества», — объяснил на пальцах финский правозащитник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал сроки завершения военной операции на Украине. По его словам, она закончится, когда Москва реализует поставленные перед собой задачи, информирует телеканал «360».