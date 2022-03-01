Закарпатье захочет в Венгрию: экс-депутат Рады Журавко предрек Украине потерю земель

Украина рискует потерять Закарпатье, расположенное на западе страны. К этому ведет ошибочная политика президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий обратил внимание на активность венгерских диаспор на Украине. Они начали первые шаги для проведения референдума. Закарпатье может выйти из состава страны и оказаться под контролем Венгрии. Премьеру этого европейского государства Виктору Орбану уже направили обращение этнические венгры, живущие на западе Украины, сообщил ФАН.

Суть письма сводится к тому, что в стране не работают законы, касающиеся национальных меньшинств. Авторы жалуются Орбану на дискриминационную политику, на преследование за приверженность другой культуре. Опасения венгров дошли до страха быть изгнанными с обжитых территорий.

«Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура, и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод. Сегодняшние процессы необратимы, и дальше будет делаться все хуже и хуже. Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать из наших исконных земель», — констатировали авторы послания.

Алексей Журавко подчеркнул, что действующий режим упустил контроль над ситуацией в стране. Тем более, что у живущих в Закарпатье есть паспорта Венгрии. Все это может подтолкнуть венгерские власти на попытку забрать часть украинской территории. Мотивом может оказаться «горячее желание» защитить живущих там венгров от притеснений.

Бывший депутат допустил, что Украина может лишиться Львова. Алексей Журавко напомнил, что туда эвакуировали посольства европейские государства. Кроме того, несколько стран давно уже «посматривают» на различные западные районы Украины.