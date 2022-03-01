Экс-депутат бундестага Гердт: Украина стала красной линией, о которой предупреждал Путин

Член партии «Альтернатива для Германии» Питер Бистрон во время дебатов в бундестаге обрушился с критикой на новое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем. Он заявил, что в российско-украинском конфликте виноваты европейские политики, в том числе из ФРГ.

Предупреждения о том, что Россия будет защищать свою национальную безопасность звучали на протяжении последних 15 лет, но к интересам Москвы все это время на Западе оставались равнодушными, констатировал немецкий депутат.

«Он в 2007 году предложил всем нам общую архитектуру безопасности в Европе. Но вы сказали — нет. Еще месяц назад немецкий генерал [Кай-Ахим Шенбах] предупреждал вас об этом, а вы его за это уволили. Вы игнорировали все предупреждения», – сказал Бистрон с трибуны под оглушительные аплодисменты.

Позицию депутата поддержал его однопартиец, бывший член комитета по международной политике бундестага, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт. В разговоре с «Политикой Сегодня» он назвал Украину той самой «красной линией», о которой не раз говорил президент РФ Владимир Путин, и которую, несмотря на это, Запад все-таки перешагнул.

«Фактически на всех международных площадках высказывались опасения России по бездумному, оголтелому расширению НАТО на Восток. Просто удивляешься, когда видишь, что нет никакого анализа предыдущих действий, нет никакого плана, который бы вел к деэскалации. Мы продолжаем вести себя в том же духе, что и все предыдущие 20 лет. И это не предвещает ничего хорошего ни для России, ни для Евросоюза», – заключил экс-политик.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

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