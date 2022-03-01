«Такой подарок им не нужен». Украину не примут в ЕС из-за лени европейских чиновников

Просьба Владимира Зеленского о срочном присоединении Украины к Евросоюзу поставила Брюссель в тупик. Страны ЕС не могут публично отказать украинскому президенту, но в то же время не готовы переходить к оперативным действиям. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов.

«Страны ЕС создают иллюзию того, что помогают Украине, но, с другой стороны, ЕС и без того испытывает огромное количество внутренних проблем. Еще и получить страну, которая ведет в том или ином виде какие-то военные действия — такой “подарок” им не нужен от слова совсем», — объяснил эксперт.

Ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении Украины к организации «по новой специальной процедуре». В тот же день он подписал заявку на вступление страны в ЕС. Документ адресован главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции Эмманюэлю Макрону (Париж председательствует в ЕС).

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«Украина как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в ч. 2 договора ЕС, имеет честь подать заявку на вступление в Евросоюз», — говорится в документе, фотография которого была опубликована в Telegram-канале Верховной рады.

Позднее представитель Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка была принята и зарегистрирована. По его словам, организация уже приступила к ее рассмотрению.

«В рамках информационной войны Зеленский поднял хорошую тему. Его сигналы понятны — это и обращение к ЕС, и посыл внутрь Украины. Нынешняя обстановка просто сделала этот вопрос чуть более чувствительным с претензией на экспресс-решение. Но ЕС — это очень ленивая и консервативная по принятию решений организация. Никакой ускоренной процедуры она не сделает, потому что сейчас все заняты другим», — убежден собеседник «ПС».

Маркелов не исключил, что Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса после окончания острой фазы конфликта на Украине. Однако в любом случае принятие страны в ЕС затянется, констатировал эксперт.

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«Представьте себе, европейские чиновники жили по 30-50 лет, и все кайфово было, а тут надо соскочить с лежака в Монако и что-то решать. Надо разработать саму процедуру, а это не один день, потом прокачка и согласование со всеми странами-участницами ЕС. Да какое там принять Украину? Там они только в бумажках три года будут разбираться», — резюмировал политолог.

Несмотря на попытки Зеленского усилить давление на Брюссель, мнение стран-участниц ЕС по поводу потенциального членства Украины в организации разделилось.

Однозначно поддерживают желание Киева лишь страны Восточной Европы и Прибалтики, а именно Болгария, Чехия, Польша, Словакия, Эстония, Латвия и Литва, а также Словения. В коллективном обращении лидеры этих государств призвали предоставить Киеву статус государства — кандидата на вступление в объединение.

«Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства — члены ЕС зафиксировать поддержку Украины на самом высоком политическом уровне и дать возможность структурам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны — кандидата в ЕС и начала процесса переговоров», — говорится в открытом письме.

Впрочем, «тяжеловесы» ЕС — Германия и Франция — сдержанно относятся к такой перспективе и отмечают, что за несколько месяцев этот вопрос решить невозможно. Нереалистичным запрос Украины считают и в самом Брюсселе. На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что в настоящее время вопрос о членстве Украины в ЕС на повестке дня не стоит.