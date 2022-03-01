Певец Лоза призвал украинцев «не стонать» из-за военной операции России

Певец, автор хита «Плот» Юрий Лоза выступил с обращением к украинцам. Он опубликовал пост в Facebook, где подчеркнул, что выступает против насилия, но он уверен: в происходящем на Украине виновата киевская власть.

Музыкант напомнил, что любую агрессию можно предотвратить дипломатическим путем. Однако руководящие посты на Украине занимают люди, которые не хотят договариваться.

«Я пытался объяснить украинским женщинам, что, посылая своих мужчин на войну с Донбассом, они обрекают на смерть не «сепаров» и «колорадов», а таких же простых людей, как они сами», — написал Лоза.

Именно эти заявления стали причиной того, что певец попал в черные списки Киева. Теперь ему запрещен въезд в соседнюю страну.

«Вы восемь лет верили своим брехливым лидерам, которые утверждали, что на Донбассе идет война с Россией. Надеюсь, теперь-то вы поняли, что Россия ранее участия не принимала, а включилась в процесс только несколько дней назад?» — расставил точки над i Юрий Лоза.

Он призвал граждан Украины «не стонать». При всем пацифизме артист убедился, что дальше так продолжаться не могло.

Пост Лозы взбудоражил подписчиков. Они предположили, что украинцев не стоит ни в чем винить, так как они голосовали за президентов, которые обещали урегулировать ситуацию в стране, но позже нарушали слово.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил сроки окончания военной операции, сообщает телеканал «360». По его словам, она завершится, когда будут достигнуты поставленные цели.