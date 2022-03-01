Лавров выступил против размещения ядерного оружия США в Европе

Российские власти выступают против размещения ядерного оружия США на территории Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, американскую собственность «пора вернуть домой», а связанную с ней инфраструктуру — ликвидировать. Он также призвал сделать все, чтобы предотвратить новые витки гонки вооружения.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России», — сказал Лавров на Конференции по разоружению.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе недавней пресс-конференции выразил надежду, что Москву не вынудят к применению ядерного оружия. Такое мнение он выразил на фоне развивающегося украинского кризиса.