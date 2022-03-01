Шойгу подтвердил нанесение высокоточных ударов только по военным объектам на Украине

Российские войска используют высокоточное оружие для нанесения ударов на территории Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что целями являются исключительно военные объекты.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что в сопредельном государстве проводится спецоперация, чтобы защитить Россию от военной угрозы. Она исходит от Запада.

Недавно российская авиация нанесла ювелирные удары по шести колоннам Вооруженных сил Украины. Количество уничтоженных танков и другой бронетехники превысило 300 единиц. ВСУ также потеряли более 50 РСЗО.