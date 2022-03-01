Бесконтрольная раздача оружия в подконтрольных Киеву городах привела к мародерству, заявил руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции, призванной освободить ЛНР и ДНР от киевского режима. Российские ВС поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. За последние сутки еще 110 военнослужащих, подчиняющихся Киеву, сложили оружие.

Специальная военная операция показала, что киевские власти не контролируют ситуацию в городах, где началось мародерство, заявил Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей. Специалист не исключил, что скоро украинцы сами начнут разбираться с националистами, а также с преступными элементами.

«Очень грамотно поступают те мэры, которые идут на переговоры. Это говорит о том, что градоначальники думают о своих людях. Отказываются от переговоров те, кто был замешан в преступлениях», — считает Владимиров.

Одна из цель такой специальной военной операции — это выявление таких преступников, добавил руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец». Те, кто замешан в нечто подобном, понимают, что их ждет трибунал, резюмировал Владимиров.