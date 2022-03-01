Тарологи спрогнозировали завершение российской спецоперации на Украине

Конфликт на Украине закончится в самое ближайшее время. К такому выводу пришли российские тарологи. По их мнению, одним из главных шагов на пути к миру станет второй раунд переговоров, которые пройдут на белорусско-польской границе.

«В ближайшее время ситуация начнет разрешаться. Путем долгих переговоров будут достигнуты некие соглашения», — заявила таролог Рената Гиматдинова.

Кроме того, многие из них отмечают, что в урегулировании важную роль сыграет «Императрица» или «Королева жезлов». Таким образом, эзотерики пришли к мнению, что спасти ситуацию сможет только женщина.

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Однако некоторые из их коллег не согласны — по их словам, этот знак является олицетворением не какой-либо конкретной представительницы прекрасной половины человечества, а самой России, поскольку она обладает мощной феминной энергетикой.

«Вмешается женщина умная и спокойная, здесь перебирают всех. Есть также догадки, что женщина в раскладах — сама Россия, так как у нашей страны мощный женский эгрегор (женская энергия в терминологии эзотерики)», — пояснила Гиматдинова.

Ранее американские эксперты издания Newsweek заявили, что военная операция на Украине приведет к сокрушительному поражению НАТО на мировой арене. По их мнению, Россия в данной ситуации демонстрирует себя как великую державу, которая обладает сильной армией и имеет неограниченные возможности.