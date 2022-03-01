ТПУ в Петербурге разгрузит дороги и положительно скажется на экологии

Руководитель компании-застройщика «Мегалайн» Геннадий Корупятник обратил внимание, что в последние годы в Северной столице наблюдается рост дорожного трафика. Строительство ТПУ помогло бы улучшить ситуацию на дорогах.

По мнению Корупятника, строительство ТПУ принесет пользу городской среде. Генеральный директор «Мегалайна» отметил, что в последнее время в Северной столице резко вырос трафик. Именно возведение ТПУ поможет разгрузить транспортные артерии в городе.

«Рядом со станциями можно было бы оставить машины. Это разгрузит дороги. Соответственно, будет оздоравливаться экологическая обстановка и меньше выхлопов будет», — рассказал Корупятник в беседе с iReactor.

Кроме того, руководитель «Мегалайна» отметил, что в Петербурге до сих пор не смогли преобразовать транспортные сети. Движение по-прежнему организовано хаотично.