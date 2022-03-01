Лукашенко: Украина готовилась нанести удар по российским военным в Белоруссии

Россия нанесла упреждающий удар по украинской военной технике, чтобы предотвратить свои потери и ограничить давление на Белоруссию.

Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. Он рассказал, когда и как было принято решение о проведении спецоперации на Украине.

«Перед принятием такого решения наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории», — указал Лукашенко.

Глава Республики Беларусь подчеркнул, что в связи с этой информацией Россия решила нанести упреждающий удар по украинским тяжелым вооружениям.