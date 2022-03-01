Лукашенко на заседании Совбеза рассказал «триллер» о подготовке переговоров России и Украины

Организация переговоров России и Украины в Белоруссии была сложным делом. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступил на расширенном заседании Совета безопасности. Оно проходит на фоне военной операции России в отношении Украины.

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер...», — сделал неожиданное заявление Лукашенко.

По его словам, встреча российской и украинской делегаций внушает осторожный оптимизм. Переговорщики сделали все возможное, чтобы достичь договоренностей, добавил президент.

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Переговоры России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии в резиденции главы республики на берегу реки Припять. Беседа прошла в несколько этапов и длилась около пяти часов. Стороны обсуждали способ урегулирования ситуации на Украине. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил: делегации достигли определенных договоренностей и условились о новом раунде переговоров.