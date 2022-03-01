Граница дозволенного. Польша отказывается принимать темнокожих беженцев из Украины

Южная Африка и Нигерия бьют тревогу: проживающих на Украине афроамериканцев не выпускают из страны польские пограничники. France 24 сообщает о «расистском и несправедливом обращении» с темнокожими беженцами, тогда как «белое население» Украины беспрепятственно проходит через пограничные КПП.

Правительства африканских стран серьезно обеспокоены многочисленными сообщениями о так называемом «неравноправии». При этом Киев и Варшава опровергают информацию о том, что афроамериканцам запрещают пересекать границу Польши.

«Они [пограничники] остановили нас на границе и сказали, что темнокожим вход воспрещен. Мы видели, как мимо проходили белые люди», — рассказал France 24 студент из Гвинеи Мустафа Багуи Силла.

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

По словам молодого гвинейца, он несколько часов шел до приграничной деревни Медыка по холоду, чтобы услышать отказ и отправиться в обратную сторону. Аналогичную ситуацию описал мигрант из Нигерии по имени Майкл, которого вместе с группой темнокожих женщин также не пустили на территорию Польши.

«Они не впускают афроамериканцев, — посетовал Майкл. — Темнокожие без европейских паспортов не могут пересекать границу. <…> Они оттесняют нас только потому, что мы черные! Мы все люди. Они не должны дискриминировать нас из-за цвета нашей кожи».

Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская опровергла утверждение о том, что темнокожим беженцам запрещают пересекать границу. По словам представителей украинской стороны, подобный запрет распространяется только на жителей Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

«Я не знаю, что происходит на украинской стороне границы, но мы пропускаем всех вне зависимости от национальности», — добавила госпожа Михальская.

Впрочем, погранслужба Украины допускает, что темнокожих мигрантов действительно «оттеснили» от приграничной зоны, но лишь потому, что они пытались «обойти очередь». Правительство Нигерии уже посоветовало беженцам направиться в Румынию и Венгрию.