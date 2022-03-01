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Минобрнауки России сообщило, что иностранцы не жалуются на проблемы со стипендиями

Общество
Минобрнауки России сообщило, что иностранцы не жалуются на проблемы со стипендиями

Министерство образования и науки Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале заявило, что не получало жалоб на проблемы с начислением стипендий от иностранных студентов.

Стипендии зачисляются на платежные карты «Мир», пояснили в ведомстве. При этом Visa и Mastercard ввели ограничения против ряда российских банков. Платежная система «Мир» не зависит от действия западных регуляторов.

«В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков», — говорится в сообщении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг 24 февраля заявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — в прекращении кровопролития в этом регионе.

После этих событий отношения с европейскими странами значительно ухудшились, многие из них объявили о новых санкциях. Так, Великобритания ограничила работу «Сбербанка» на своей территории, сообщает телеканал «360».

#донбасс #студенты #стипендия
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